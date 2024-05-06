«الإصلاح والنهضة»: هجوم حماس على معبر كرم أبو سالم لا يخدم سوى دوامة التصعيد

استنكر هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة التصعيدات الأخيرة في قطاع غزة، خاصة الهجوم الذي نفذته حركة حماس على معبر كرم أبو سالم، مؤكّدًا أنَّ هذه الأعمال تُشكل عرقلة واضحة للجهود المصرية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وتحقيق وقف إطلاق النار، والتي تسعى للتوصل إلى حلول دبلوماسية تشمل تبادل الأسرى والمحتجزين وتخفيف المعاناة الإنسانية.

عرقلة واضحة من حماس للجهود المصرية لتهدئة الأوضاع

وأدان رئيس حزب الإصلاح والنهضة في تصريحه لـ«الوطن» هذا الهجوم الذي لا يخدم سوى دوامة التصعيد والعنف، والردود العسكرية الإسرائيلية التي أدت إلى المزيد من الخسائر في الأرواح وتفاقم الوضع الإنساني بالقطاع.

وأكد دعم الحزب الكامل للدور المصري في التوسط لحلّ الأزمة، مثمنا الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية، معتبرين مصر الحصن الأخير ضدّ تصعيد النزاعات التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة.

يجب الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للبلاد

ودعا جميع القوى السياسية المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للبلاد، دعمًا للجهود المصرية في السعي نحو السلام والاستقرار، مُشيرا إلى أنّ التفرقة ستؤدي إلى مزيد من الدمار والمعاناة، مبينًا ضرورة أن تسود الإنسانية والسلام في التعامل بين جميع الأطراف، مُعلنين وقوفنا إلى جانب العدالة والحرية.