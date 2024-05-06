«السفيرة عزيزة» يعرض أوضاع أهالي رفح الفلسطينية نقلا عن «القاهرة الإخبارية»

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة «دي إم سي»، من تقديم الإعلاميتين نهى عبد العزيز ورضوى حسن، تقريرا نقلا عن فضائية القاهرة الإخبارية، يُوضح أوضاع الأشقاء الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية.

أوضاع الأشقاء الفلسطينيين في مدينة رفح

قال أحد متضرري الأحداث، إنّ سكان المدينة تفاجأوا صباح اليوم، بأوراق تحذير عاجلة، توفي بضرورة النزوح نحو المواصي وخان يونس، مواصلًا: «احنا من الليل ما نمنا بسبب الغارات الإسرائيلية، والوضع سيئ للغاية في رفح الفلسطينية وغزة».

أحداث مدينة رفح الفلسطينية

قالت آخرى: «الإسرائليين بيقولوا النزوح للأمان، لكن فين الأمان، نزحنا من غزة وقتلونا في رفح الفلسطينية، أحنا عايزين نروح لمكان فيه أمان، كانوا كتبوا لنا على الهاتف روحوا لمنطقة آمنة، لكن مفيش أمان، أحنا خايفين نروح أي مكان يقصفونا، وأنا نزحت مع أولادي بدون أي أغراض وبدون أي شئ، إضافة أن مفيش مواصلات وماشيين بقالنا 3 ساعات، خلينا نموت وخلاص».