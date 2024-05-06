رئيس «الحركة الوطنية» يدين تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء رفح الفلسطينية

أكد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن التهديد الإسرائيلي باجتياح رفح الفلسطينية جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، موضحا أن تصاعد وتيرة التهديد الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية بهدف الاجتياح البري يعد إنذار خطر جديد في حرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال ضد شعب أعزل من السلاح.

إدانة ممارسات الاحتلال ضد فلسطين

وشدد رئيس الحركة الوطنية المصرية على ضرورة دعم وتأييد الجهود المصرية وموقف القيادة السياسية في هذا الظرف العصيب، خاصة أن المواقف الرسمية المصرية تنطلق من ثوابت وطنية تحفظ الحق المصري في الدفاع عن وحدة وسيادة أراضيه، كما أدان بشدة الممارسات العنصرية الإسرائيلية التي تحدث فوق الأرض المحتلة، محملا إياها المسؤولية الجنائية لأي خسائر في الأرواح.

وأضاف أن مصر حكومة وشعب تتضامن مع شعب فلسطين، وترفض كل أساليب الهمجية الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال، والتي تستهدف تصفية قضية العرب وإنهاء حلم شعب فلسطين في إقامة دولة عربية مستقلة عن طريق إبادة شعب وإجباره على النزوح من أراضيه تحت وطأة القصف ونيران الحرب.

وقف العدوان على غزة

ووجه رئيس حزب الحركة الوطنية نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي، بأن يتحرك لوقف آلة القمع التي تبطش ليل نهار، وتقتل الأبرياء من النساء والأطفال وكبار السن، مطالبا بسرعة التحرك لفك هذا الحصار ووقف إطلاق النار في غزة، ووضع حد يمنع عملية اجتياح برية لرفح الفلسطينية، والتي سيدفع ثمنها شعب أعزل أوشك على الهلاك.