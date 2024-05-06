بركات الفرا لـ«الوطن»: اقتحام رفح الفلسطينية مأساة ستؤدي لمزيد من الدماء

قال بركات الفرا، السفير الفلسطيني الأسبق بالقاهرة، ومندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية، إن اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، سيؤثر على الأوضاع في قطاع غزة بشكل كبير إنسانيًا وعسكريًا، وهو أمر مأساوي، سيؤدي إلى سيل الدماء، وآلاف من الشهداء والجرحى، وهو قرار اتخذه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أكثر من 4 أشهر، ولم يفكر ولو مرة واحدة في عدم تنفيذ العملية العسكرية برفح الفلسطينية.

وأضاف «الفرا» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجتمع الإسرائيلي موافق على العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وما حدث اليوم من إجلاء الفلسطينيين من المدينة، البداية الأولى.

الفرا: نتنياهو استخدم ما حدث في معبر كرم أبو سالم ذريعة

أكد السفير الفلسطيني الأسبق بالقاهرة، أن نتنياهو أعلن مرارًا وتكرارًا اجتياح رفح الفلسطينية، وبالتأكيد قصف الفصائل الفلسطينية لمعبر كرم أبو سالم حجة فقط وليس مبرر، لأن القرار اتخذه مسبقًا منذ 3 أو 4 أشهر، وهو يتحدث كثيرًا عن اقتحام واجتياح رفح الفلسطينية، لأن 4 كتائب من الفصائل الفلسطينية موجودة هناك.

وبالتالي هو يستخدم ما حدث في معبر كرم أبو سالم ذريعة لا أكثر ولا أقل، وقصف المعبر خطأ سياسي لأن المفاوضات كانت في طريقها إلى الحل، وحكومة الحرب الإسرائيلية في السبب في ما يحدث الآن برفح الفلسطينية.