كاتب صحفي: القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية

ثمّن الكاتب الصحفي عبدالفتاح علي الدور الكبير الذي يقوم به الفريق القائم على معبر رفح، وما يتم بذله من جهد كبير لاستمرار دخول المساعدات بشكل كبير، حيث يتواجدون وسط أجواء صعبة لاستمرار نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة بدون توقف للحظة واحدة.

دعم القيادة المصرية للقضية الفلسطينية

وأوضح «علي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية موجودة على رأس أولويات القيادة السياسية المصرية، مشددًا على أن معبر رفح يعطي نوعا من الأمل والطمأنينة بأن التعامل ما زال يتم بحكمة كبيرة وصبر في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن دخول المساعدات من الجانب المصري إلى غزة لم تتوقف، وكذلك الأمر لدخول المصابين وعلاجهم بالمستشفيات المصرية، وهذا جزء بسيط من الدور التي تبذله الدولة المصرية تجاه الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية.

ورجّح «علي» أن عملية كرم أبو سالم لم يكن يُقصد بها استهداف المنطقة، ولكن قُصد منها إفشال المجهودات التي تُبذل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.