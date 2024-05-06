مظاهر الاحتفال بشم النسيم في كفر الشيخ.. «فطير وفسيخ وفسح»

نقل مصطفى عنز، مراسل جريدة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، مظاهر احتفال المحافظة، بعيد شم النسيم، مشيرًا في مداخلة تليفزيونية، إلى أن حديقة الحيوان والأسرة والطفولة بمدينة دسوق، وأيضًا مصيف بلطيم، شهدوا منذ الصباح توافدا كبيرا من المواطنين.

طقوس الاحتفال بشم النسيم في كفر الشيخ

وكشف «عنز»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، عن أن الأهالي كرروا طقوس الاحتفال بشم النسيم المعتادة بتناول «البيض الملون، والخروج إلى الجناين والمتنزهات»، لافتا إلى أنه فيما تضمنت وجبة الإفطار خلال إجازة شم النسيم «الفطير والقشطة واللبن»، كانت وجبة الغداء عبارة «فسيخ وسردين ورنجة».

وأضاف: «اليوم يبدأ بتوافد البعض على الحقول للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تشتهر بها كفر الشيخ، فيما اختار آخرون التمتع بمصيف بلطيم، مستغلين تحسن درجات الحرارة».