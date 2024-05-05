«البيئة» ترفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية خلال الاحتفال بشم النسيم

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رفع درجة الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم، لتوفير تجربة سياحية فريدة ومميزة تتمتع بكل سبل الراحة للزوار، للاحتفال وسط أجواء الطبيعة الخلابة بالمحميات الطبيعية باختلاف أنواعها، والتعرف على التراث البيئي والثقافي للمجتمعات المحلية التي تتواجد داخل تلك المحميات.

الحفاظ على المحميات الطبيعية

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، إنه تم توفير وسائل الأمان للزائرين، حيث يوجد منقذين بالمحميات البحرية، وكذلك باحثين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة، مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات للحفاظ على الطبيعة وعدم تلويثها «لا تترك شيئًا خلفك ولا تأخذ شيئًا معك».

ودعت وزيرة البيئة، المواطنين خاصة الشباب، لزيارة المحميات الطبيعية خلال إجازات أعياد الربيع للاستمتاع بالطبيعة والاستجمام بها والتعرف على ثرواتها الطبيعية والمساهمة في حمايتها لنا وللأجيال القادمة بتحقيق مبادئ التنمية المستدامة.

دعم الاستثمار البيئي بالمحميات

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن من أهم أولويات خطط العمل البيئي خلال الفترة الحالية هو دعم الاستثمار البيئي بالمحميات وإزالة المعوقات، مؤكدة أن المحميات الآن بما تحقق فيها من تطوير أصبحت شاهد عيان على نجاحنا في دعم الاستثمار البيئي للسياحة البيئية بمشاركة القطاع الخاص، لنصل إلى المستويات العالمية في إدارة وحماية تلك الموارد الطبيعية، مشددة على استمرار دمج القطاع الخاص للاستثمار بالمحميات للارتقاء بتجربة السياحية البيئية بمصر ودعم الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن شبكة المحميات الطبيعية تتنوع ما بين محميات تراث طبيعي وثقافي وتراكيب جيولوجية ومتنزهات عامة وتنوع بيولوجي وموارد اقتصادية.