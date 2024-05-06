«السفيرة عزيزة» يعرض مظاهر احتفال المصريين بعيد شم النسيم

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة «دي إم سي»، من تقديد الإعلاميتين نهى عبد العزيز ورضوى حسن، تقريرا يُوضح مظاهر احتفال المصريين بعيد شم النسيم، داخل الحدائق العامة.

أجواء الاحتفال بعيد شم النسيم اليوم الأثنين

خلال التقرير، أكدت سالي طراد مراسلة البرنامج، أنّ أجواء الاحتفال بعيد شم النسيم اليوم، يعمها البهجة والسعادة، بتشارك جميع أفراد الأسرة الطعام واللعب والغناء.

وأكد أن مظاهرة الاحتفال في مصر مختلفة عن الدول الأخرى، نتيجة التقارب والمحبة بين الأفرد الشعب المصري.

احتفالات شم النسيم

وقال آخر: «مصر لما بيكون عندها عيد، الناس كلها بتجمعهم أجواء محبة ووحدة وطنية، ودي طبيعة المصريين، وأحنا عايشين في أمان وسلام الحمدلله».

وتابعت مراسلة برنامج السفيرة عزيزة، أنّ أعداد زائري الحدائق في تزايد مستمر، لافتة إلى أنّ هناك العديد من الفعاليات التي تناسب جينع أفراد الأسرة على مدار اليوم، متمنية لكل الأسر والدولة المصرية دوام البهجة والسعادة.