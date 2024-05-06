«القاهرة الإخبارية» تلتقي المصابين الفلسطينيين داخل سيارات الإسعاف المصرية

التقت كاميرا «القاهرة الإخبارية»، عددًا من المصابين الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج من خلال فرق الإسعاف المصري، لتؤكد إحدى المصابات أنّها سقط عليها صاروخ يوم 13 رمضان، وقدّمت تحويلًا من أجل العلاج بالمستشفيات المصرية، ولم تكن تتخيل أن تكون الأمور ميسّرة بهذا الشكل من قبل الجانب المصري.

إشادة بجهود مصر

وأوضحت خلال لقائها مع «القاهرة الإخبارية» أنّ فرق الإسعاف المصري نقلوها من المستشفى إلى مصر بسهولة كبيرة، مشيدة بالجهود الكبيرة من الجانب المصري والقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال أحد المصابين، أنه تعرض للإصابة بمنطقة الصدر ووصل للأراضي المصرية لكي يخضع للعلاج على يد أطباء مصريين: «نشكر القائمين على معبر رفح وجهود في دخول الجانب المصري.. ساعدونا».

أمنية بحلول السلام في غزة

وكشفت سيدة أخرى، عن أمنيتها بأن يحل الهدوء والسلام في غزة مرة أخرى من خلال هدنة ووقف إطلاق النار والعودة إلى المنازل والخيم: «مصر وأهل رفح طيبين واستقبلونا أفضل استقبال»، ليؤكد آخر أن الأمور جيدة وتم استقبالهم سريعًا في الجانب المصري.