بمناسبة شم النسيم.. عالم مصري يكشف عن أقدم سمكة رنجة في مصر

الرنجة والفسيخ من الطقوس الأساسية في عيد شم النسيم، فيما يحرص المصريون على تناولهما نظرًا لمذاقهما اللذيذ، ففي عام 2016، تمكن عالم حفريات مصري من اكتشاف أقدم سمكة رنجة في مصر، يعود عمرها إلى 30 مليون عام.

ظهرت السمكة وكأنها متوفاه أمس، وتبدو في حالة رائعة وجميع تفاصيلها موجودة ومحفوظة: «السمكة كأنها ماتت إمبارح وليس من ملايين السنين»، وفقًا لمقطع الفيديو الذي نشره عالم الحفريات المصري الدكتور هشام سلام الأستاذ بكلية العلوم والهندسة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، والأستاذ في قسم الجيولوجيا بجامعة المنصورة.

أقدم سمكة رنجة

تمكن عالم الحفريات المصري من العثور على السمكة بين الصخور التي كانت تغمرها المياه العذبة منذ ملايين السنين، مشيرًا إلى تحديد عمرها من خلال دراسة عمر الصخور، وفقًا لعدة طرق جيولوجية وكيميائية.

عالم الحفريات تداول مقطع الفيديو عبر حسابه الشحصي على مواقع «فيسبوك» بمناسبة عيد شم النسيم الذي يحرص المصريون فيه على تناول أسماك الرنجة والفسيخ والسردين والخس والبصل الأخضر، تلك الطقوس التي اكتسبها الأهالي من الحضارة المصرية القديمة.

نال مقطع الفيديو الذي نشره عالم الحفريات إعجاب المتابعين، فيما جاءت التعليقات كالتالي: «حقيقي ما شاء الله والسمكة شكلها رائع»، وعلق آخر: «ما شاء الله سبحان الله حاجة ممتعة حقًا يا دكتور»، وأيضا: «الصورة مبهرة».

الاحتفال بعيد شم النسيم

وكان شم النسيم أحد أهم الأعياد الزراعية الكونية في مصر القديمة، ورمزًا لبداية الحياة الجديدة، لذلك خصص المصريون بعض الطقوس له، وأصبحت الأسر المصرية تخرج إلى الحدائق والمتنزهات، للاستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة وتناول الأسماك المملحة.