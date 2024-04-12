موعد إجازة شم النسيم 2024 بعد انتهاء أيام عيد الفطر المبارك

أقل من 3 أيام وتنتهى إجازة عيد الفطر التي بدأت من الثلاثاء الماضي وتنتهي الأحد المقبل، وهى إجازة مدفوعة الأجر، وينتظر الموظفون في القطاعي الحكومي والخاص، موعد إجازة شم النسيم 2024 التي تحل بعد إجازة عيد الفطر بنحو 3 أسابيع من الآن.

موعد إجازة شم النسيم 2024 بعد عيد الفطر

موعد إجازة شم النسيم 2024 بعد انتهاء إجازة عيد الفطر وفقا لتقويم عام 2024، يوم الاثنين 6 -5-2024 المقبل، وهي إجازة مدفوعة الأجر يوم واحد فقط ، للعاملين من الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.

إجازات رسمية في 2024

- إجازة عيد تحرير سيناء، الثلاثاء 25 أبريل 2024.

- إجازة عيد العمال، الأربعاء الموافق 1 مايو 2024.

- إجازة عيد الأضحى المبارك من الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 21 من الشهر نفسه.

- إجازة ثورة 30 يونيو 2024.

- إجازة المولد النبوي الشريف، الاثنين 16 يوليو 2024.

- إجازة ثورة 23 يوليو، الثلاثاء 23 يوليو 2024.

- إجازة انتصارات أكتوبر 1973، الأحد 6 أكتوبر 2024.