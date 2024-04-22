«قبل ما تاكلها في شم النسيم».. تحذير لمن تناول الفسيخ والرنجة في عيد الفطر

عادة تناول الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة في موسم عيد الفطر أو في شم النسيم من الممكن أن يسبب أضرارًا صحية للبعض، لكن الخطورة الأكبر تتمثل في تناولها مرتين بفاصل زمني يقل عن شهر، بحسب الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة، الذي حذر بعض الفئات التي تناولت الفسيخ والرنجة في عيد الفطر من تناولها خلال شم النسيم.

أضرار تناول الفسيخ والرنجة مرتين في أقل من شهر

تكرار تناول الفسيخ والرنجة خلال شهر واحد يؤثر على مستويات الكوليسترول بالدم، ويؤثر على المعدة بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من الأملاح، وفقًا لـ«عفيفي»، الذي أكد خلال حديثه لـ«الوطن»، أن تناول الرنجة والفسيخ مرة واحدة مضر لبعض الفئات، ولذا يحذر من تكرار تناولها، موضحًا أن الكمية المسموح تناولها هي (لا تزيد عن 150 جراما في الشهر)، أي ما يعادل سمكة صغيرة، حتى لا يؤثر على الصحة.

وأكد أستاذ التغذية العلاجية، أنه يحظر تجاوز الكمية المسموح بها، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة كالضغط المرتفع والكلى والقلب والسكري، أو الامتناع عن تناولها نهائيًا وهو ما أكدت عليه وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لأن نسبة الأملاح تشكل خطورة على الجسم.

تناول الرنجة في شم النسيم بعد عيد الفطر

وأضاف عفيفي أنّ تناول الرنجة والفسيخ في عيد الفطر ثم شم النسيم يعني تجاوز الكمية المسموحة بها هو ما يمثل أضرارا كبيرة على الصحة خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وتتمثل هذه الأضرار في:

مشكلات في عضلة القلب.

احتباس الماء في الجسم.

النزلة المعوية الشديدة.

الشعور بغثيان والإحساس بالدوار.

ضعف العضلات.

الإصابة بالتسمم الممباري.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من التسمم الممباري، الذي يلزم الذهاب فورًا إلى المستشفى، وأعراضه: «زغللة العين وجفاف الحلق والحنجرة وصعوبة في النطق والبلع والشعور بالدوار والقيء والإسهال وظهور الطفح الجلدي».

احتياطات تناول الفسيخ والرنجة

وأكد أستاذ التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة، أنه يجب اتخاذ عدة احتياطات عند تناول الرنجة والفسيخ بالكمية المسموحة، وهي: