مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل وحماس لا يريدان توقف الحرب

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنّ إسرائيل وحماس لا يريدان أن تتوقف الحرب، مضيفًا أنّ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وجد في هذه الحرب ضالته المنشودة ليبقى في السلطة، فهو لا يرعى مصالح الشعب الإسرائيلي ولا حياة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

نتنياهو لا يرعى مصالح الشعب الإسرائيلي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على شاشة «الحياة» تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ نتنياهو على استعداد أنّ يضحي بـ100 ألف إسرائيلي ليبقى في السلطة، وحماس تستطيع أن تضحي بالشعب الفلسطيني وتبقى في السلطة أيضا، مواصلا: «قال أحد قيادات حماس إنه لو أُبيدت غزة فلن نتراجع ولن نخرج من المشهد».

الهباش: الاحتلال الإسرائيلي مجرم

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: «الاحتلال الإسرائيلي مُجرم، ربما لا يحتاج إلى ذرائع ولكنه يستفيد منها، وحماس قدمت هذه الذرائع لإسرائيل من أجل أن تقول للعالم أنها تدافع عن الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل تزعم أنها تدافع عن نفسها والخاسر هو الشعب الفلسطيني».