كتلة الحوار ترحب بموافقة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار

رحبت كتلة الحوار، برئاسة باسل عادل، بالإعلان الصادر عن حركة حماس، والذي أعلنت فيه موافقتها على المقترح المصري لوقف إطلاق النار.

وأكدت كتلة الحوار، في بيان، حتمية وقف إطلاق النار الدائم الذي من شأنه حقن دماء مئات الآلاف من المدنيين العزل والأبرياء، مشيرة إلى ضرورة أن توقف إسرائيل اعتداءاتها علي الشعب الفلسطيني في رفح وباقي قطاع غزة وأيضاً في الضفة الغربية المحتلة.

المقترح المصري لوقف إطلاق النار

وذكرت الكتلة، أن تأخرالأطراف في الأخذ بالمقترح المصري كلف المنطقة الكثير من الدماء كان من الممكن حقنها، لذلك لابد من الالتزام بكل النقاط كي نصل إلى إيقاف دائم لإطلاق النار.

حماية الشعب الفلسطيني

ودعت الكتلة المجتمع الدولي للدفع في اتجاه ضمان تنفيذ واستمرار الاتفاق والبدء فورا في خطواته التالية، والتي تهدف لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وتمكينه من أرضه ومقدراته.