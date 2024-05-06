«القاهرة الإخبارية»: البيت الأبيض يدرس الآن رد حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن البيت الأبيض أنه يدرس الآن رد حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف أنه لا يدعم العمليات البرية في رفح الفلسطينية، التي قد تعرض المدنيين للخطر، ويعمل من أجل الوصول إلى ذلك، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لنتنياهو ضرورة عدم تعريض إسرائيل حياة المدنيين في رفح الفلسطينية للخطر.

وتابع أن نتنياهو تعهد بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة: «الرئيس الأمريكي جو بايدن اطلع على رد حماس، وسنقيمه ونبحث مضامينه، ونريد اتفاقا بشأن الوضع في غزة ونأمل إعادة المحتجزين إلى أهلهم».