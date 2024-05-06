عاجل.. مصدر رفيع المستوى يكشف بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل: تشمل 3 مراحل

أعلن مصدر رفيع المستوى أن بنود الاتفاق بين حماس وإسرائيل تشمل 3 مراحل وتتضمن اتفاقا لتبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وكان مصدر رفيع المستوى أكد أن الجهود المصرية تتواصل لوقف التصعيد، وإنجاح اتفاق الهدنة بين الطرفين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

كما ذكر مصدر رفيع المستوى أنّ الوفد الأمني المصري يؤكد تلقيه ردودا إيجابية من الطرفين، ويكثف اتصالاته للتهدئة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.