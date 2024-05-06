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حماس: وفد من الحركة يزور القاهرة لبحث اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

كتب:

محمد عزالدين
08:42 م | الإثنين 06 مايو 2024
غزة

غزة

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس إن وفدا من الحركة سيزور القاهرة في القريب العاجل لبحث اتفاق وقف إطلاق النار، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، أن قيادة الاحتلال الإسرائيلي تخشى من وقف إطلاق النار لأن النتائج المترتبة عليه لن تكون في صالحها.

وتابع: وافقنا على مقترح يشمل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى.

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