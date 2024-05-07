برج الجوزاء من أشهر الأبراج الهوائية، وهو مشهور بالتردد والمزاجية الشديدة ويتخذ القرارات الحاسمة بصعوبة شديدة، لكنه يتميز بالمرونة والانفتاح على كل ما هو جديد، ويتسم بالذكاء الشديد ويحب تعلم الأشياء الجديدة.

ومن مشاهير برج الجوزاء الفنان كريم محمود عبد العزيز، وتقدم بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع «الأبراج اليومية».

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تخبر الأفلاك يا برج الجوزاء أنه قد تضطر اليوم إلى مواجهة أشخاص شديدي الحماس في نهجهم ومطالبهم، لذا تنصحك بأن تتحملهم لتحقيق مكاسب مهنية والدعاية لشركتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

تخبرك الأفلاك يا برج الجوزاء بأن طاقتك الاجتماعية عالية، ولذا قد تقابل أشخاص جدد وتتعرف عليهم وتكون علاقات اجتماعية معهم وتشعر بالونس.