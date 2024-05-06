لواء بحري: الاقتصاد العالمي تضرر جراء التوترات في البحر الأحمر

أكد اللواء بحري ممدوح الإمام، أن الصين أكبر مصدر في العالم ومتضرر رئيسي من الوضع القائم في البحر الأحمر، إلا أنها إلى الآن لا تقدم أي حلول أمنية أو عسكرية، والولايات المتحدة من مصلحتها أن يبقى «الحوثي» وإيران مصدر تهديد لدول الخليج، منوها بأنه ليس هناك إرادة قوية لإنهاء الموقف بالبحر الأحمر، ليس هناك إرادة لإنهاء الموقف.

الاقتصاد العالمي تضرر جراء توترات البحر الأحمر

وأشار «الإمام»، خلال مداخلة عبر «زووم»، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن الاتحاد الأوروبي يدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن الاقتصاد العالمي تضرر جراء توترات البحر الأحمر، منوهًا بأن بريطانيا من أوائل الدول التي تأثرات بما يحدث في البحر الأحمر، نتيجة لارتفاع تكاليف الشحن.

وأضاف أن السعودية لديها خط أنابيب من الشرق للغرب في البحر الأحمر، موضحًا أن سعر البترول لم يصل إلى معدل نخشى منه جراء الأزمات المتكررة في البحر الأحمر، مشددا على أن الحوثيين أحد أذرع إيران، متوقعًا أن تستمر أزماتهم البحرية حتى بعد حرب غزة.