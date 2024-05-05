تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة و578 شاحنة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أنّ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 8 سفن، لافتًا إلى تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 578 شاحنة و120 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 272 شاحنة و115 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 306 شاحنات و5 سيارات.

استقبال سفينتين بميناء سفاجا

وأشار إلى أن ميناء سفاجا شهد استقبال السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2 ومغادرة العبارة أمل، كما شهد ميناء نويبع تداول 3460 طن بضائع و290 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة درة جدة متجهة الي جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1190 راكبا بموانيها.