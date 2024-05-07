يتميز مولود برج الميزان بشخصية اجتماعية من الدرجة الأولى، وهو مرح ومقبل على الحياة ومحب لأصدقائه ومخلص لعمله ويتمتع بشخصية قيادية حكيمة، ويحب مساعدة الآخرين.

ومن مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، والكنيج محمد منير، والزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 7-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الميزان أن تعمل على إنجاز المهام المطلوبة منك في وقت قصير، وتجنب الالتفات لمواقع التواصل الاجتماعي حتى لا تشتت انتباهك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تنصحك الأفلاك يا برج الميزان بالحافظ على علاقة الود والحب بينك وبين شريك حياتك، ولا تنصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينكما حتى تعيش حياة سعيدة معه.