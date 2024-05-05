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حظك اليوم برج الميزان السبت 27-4-2024 مهنيا وعاطفيا

كتب:

صفية النجار
12:01 ص | الأحد 05 مايو 2024
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتميز مواليد برج الميزان بالهدوء والرؤية المختلفة ويعشقون الطبيعة والحياة الشفافة والمفتوحة، وهم عاطفيون في تصرفاتهم مع من يحبون، ويتعاملون بأدب واحترام، ويحبون الموسيقى والقراءة والابتكار، ويكره الكذب والخيانة، ويحب عائلته.

ومن مشاهير برج الميزان محمد منير، والزعيم الهندي المهاتما غاندي، والهضبة عمرو دياب، وتقدم «الوطن»، عبر السطور التالية حظك اليوم برج الميزان السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

نتظرك أنباء سعيدة يا برج الميزان عن ترقية ستأتي لك في الطريق، ومكاسب مادية أو زيادة في المرتب تنتظرك خلال أيام، وكن أكثر تفاؤلًا فهذه الأيام هي أيام حظك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي استمر بمنعطف في حياتك العاطفية قد يطيح باستقرارك مع الطرف الآخر، لذلك لا تيأس ربما يكون الخير في علاقة جديدة وبداية أخرى مع طرف آخر يستحقك ليكمل حياته معك.

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بقلم صفية النجار