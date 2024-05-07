عزت إبراهيم: مقترح وقف إطلاق النار لا يحقق انتصارا لنتنياهو وشعبه

توقع الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»، بأن يكون هناك مماطلة من الجانب الإسرائيلي، بشأن قبول مقترح وقف إطلاق النار، حتى تحكم قبضتها على شرق رفح الفلسطينية.

مقترح وقف إطلاق النار

وأوضح «إبراهيم» خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي» أن مشكلة نتنياهو في مقترح وقف إطلاق النار، والذي قبلته حماس، هو عدم تحقيقه أي انتصار له أو لشعبه.

ولفت النظر إلى أن الرأي العام في الشارع الإسرائيلي منقسم، وهناك جانب يدفعه نحو الحرب.

الضغط على إسرائيل

وأشار إلى أنه كلما اقتربنا على الانتخابات الأمريكية، كلما قل الضغط على إسرائيل، موضحا أن الجانب أمريكي متفان في خدمة إسرائيل.

ونوه إلى أن ويليام بيرنز رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أحد رجال بايدن، وهو رجل قوي ويمثل الصوت الأكثر اتزانا، ومن الممكن يصنع فارقا في الضغط على إسرائيل؛ للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.