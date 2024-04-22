أسامة كمال: تنحي قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بداية لموجة استقالات

قال الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء دي إم سي»، إن الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم الاثنين، عن استقالة أهارون حاليفا، قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بسبب فشله في اكتشاف خطط حماس يوم 7 أكتوبر الماضي.

الأسوأ لإسرائيل لم يأت بعد

وأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن الجيش الإسرائيلي أكد أن قرار تنحي واستقالة قائد الاستخبارات العسكرية عن منصبه، جاء بعدما قال في تصريح سابق: «الأسوأ لإسرائيل لم يأت بعد».

وأشار إلى أن أهارون حاليفا، أكد فشله في منع الهجوم من قبل حماس على إسرائيل، وأنه يتحمل الألم الرهيب للأبد، مشددًا على أن زعيم المعارضة طالب بأن يقتدي نتنياهو بحاليفا ويعترف بمسؤوليته ويستقيل، موضحا أنه يتوقع أن تكون هذه الاستقالة بداية لموجة استقالات، وليست استقالة واحدة.

إسرائيل انكسرت أمام جماعة

وأضاف الإعلامي أسامة كمال: «هذا يعني أنهم اخطأوا خطأ فادحا، دفعوا ثمنه اقتصاديا وسياسيا، حتى وإن حاول أن يعوضهم العالم كله عن هذا»، مشددًا على أن إسرائيل انكسرت أمام مجموعة وجماعة، سواء كانت حماس أو أي جماعة من الفصائل الفلسطينية.