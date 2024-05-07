«القاهرة الإخبارية» تنفي أي محاولات نزوح إلى الجانب المصري من معبر رفح.. عاجل

نفى مراسل «القاهرة الإخبارية» بمعبر رفح وجود أي محاولات نزوح من جانب الفلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وفي الداخل الإسرائيلي، أغلقت عائلات المحتجزين الإسرائيليين شوارع في تل أبيب والقدس وبئر السبع، لمطالبة الحكومة بالموافقة على صفقة التبادل، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

كما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بتبادل لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل بالقرب من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني.