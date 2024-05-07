رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية» تنفي أي محاولات نزوح إلى الجانب المصري من معبر رفح.. عاجل

كتب:

محمد عزالدين
01:07 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024
رفح الفلسطينية

رفح الفلسطينية

نفى مراسل «القاهرة الإخبارية» بمعبر رفح وجود أي محاولات نزوح من جانب الفلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وفي الداخل الإسرائيلي، أغلقت عائلات المحتجزين الإسرائيليين شوارع في تل أبيب والقدس وبئر السبع، لمطالبة الحكومة بالموافقة على صفقة التبادل، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

كما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بتبادل لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل بالقرب من بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

 

 

اقرأ المزيد:

تبادل لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل قرب معبر رفح من الجانب الفلسطيني

«القاهرة الإخبارية»: لا تقدم بري في رفح الفلسطينية حتى اللحظة

«القاهرة الإخبارية»: الدبابات الإسرائيلية تتوغل الآن شرق مدينة رفح الفلسطينية 

مرشحة للرئاسة الأمريكية: مصر قالت إن اجتياح رفح الفلسطينية «خط أحمر»

كيف يؤثر التهديد الإسرائيلي بشأن رفح الفلسطينية على الداخل الأمريكي؟
بقلم محمد عزالدين