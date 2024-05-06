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مرشحة للرئاسة الأمريكية: مصر قالت إن اجتياح رفح الفلسطينية «خط أحمر»

كتب:

عمرو هلال
11:40 م | الإثنين 06 مايو 2024
المرشحة للرئاسة الأمريكية عن حزب الخضر

المرشحة للرئاسة الأمريكية عن حزب الخضر

قالت المرشحة للرئاسة الأمريكية عن حزب الخضر، جيل ستاين، إن أسوأ مخاوفنا بشأن حرب غزة تحققت، وأكثر من ذلك، مشددة على أن غزو رفح الفلسطينية الآن، كارثة في حقوق الإنسان، ويهدد السلام في الشرق الأوسط.

غزو رفح الفلسطينية امتداد واستمرار للمجازر الإنسانية

أوضحت «ستاين»، خلال لقائها عبر «زووم»، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن غزو رفح الفلسطينية، امتداد واستمرار للمجازر الإنسانية والإبادة الجماعية التي قامت بها إسرائيل، ويبقى كعامل لتوسيع حلقة الصراع في المنطقة، وإدخال الكثير من الأطراف في الصراع، منوهة بأنه يجب إنهاء حالة الحرب، وتوفير أموال أمريكا التي تنفق على التدمير.

وشددت على أن مصر لديها موقف واضح، بأن ذلك خط أحمر، وقد يهدد اتفاق معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وهناك أمور كثيرة، تتم على مدار الأسابيع الماضية في الأردن بشأن وقف إطلاق النار.

وتابع: «غزو رفح سيكون كارثة ويغزي عدم الاستقرار في الشرق الأوسط».

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