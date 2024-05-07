خطوات التقديم للتصالح في مخالفات البناء.. اعرف المستندات المطلوبة

أعلنت محافظة البحيرة خطوات التقديم للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها كما في باقي المحافظات، وبدأ التقديم من خلال المراكز التكنولوجية في مختلف مدن ومراكز المحافظة.

وجاءت خطوات التقديم للتصالح في مخالفات البناء كالتالي:

1 - التوجه للمركز التكنولوجي وتقديم طلب خاص لتحديد جهة الولاية التابع لها.

2 - بعد حصول المواطن على الطلب الخاص بتحديد جهة الولاية يتم التقدم لطلب التصالح مع ضرورة استيفاء جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بالطلب.

3 - متاح للمواطن مدة 60 يوم للاستيفاءات وبعد الاستيفاء يتم البت في الطلب بالقبول أو الرفض بعد مخاطبة الجهات الخارجية المتمثلة في «الزراعة - الطيران المدني - الحماية المدنية - التنسيق الحضارى» ثم يتم تسليم النموذج 7 أو 8 الخاص بالقبول أو الرفض.

موقف طلبات التصالح

وأوضح البيان أن المادة الثانية من اللائحة التنفيذية تشمل الآتي:-

- طلبات التصالح التي لم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها: تحال إلى لجان البت و التظلمات على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جديد للتصالح في حال سدادهما من قبل.

- طلبات التصالح التي تم قبولها:

سعر المتر المسطح بذات الأسعار التي تم إقرارها وما طرأ عليها من تخفيضات.

كما تنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية على:

- يجوز للمواطنين الذين رفضت طالبات التصالح الخاصة بهم ولم تنقض المدة المقررة للتظلم

تقديم تظلم للجان التظلمات خلال 30 يوم من تاريخ العمل باللائحة.

- يحق للمواطنين الذين رفضت طلبات التصالح المقدمة منهم وفقا للقانون رقم 17 لسنه 2019 أن يتقدموا مره أخرى وفقا للقانون 187 لسنه 2023 على أن يتم:

1 - سداد رسم فحص جديد وفقا للقانون 187 لسنه 2023.

2- الاحتفاظ بمقابل جديه التصالح السابق سدادها وفقا للقانون 17 لسنه 2019 مالم يتم استردادها.

وذكرت المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية الآتي:-

المستندات المطلوبة للتصالح

يحق للمواطن صاحب الشأن بالتقدم بطلب للجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع فى المخالفات التي كان محلها (أعمدة وأسقف فقط - أعمدة- حوائط - أعمدة وحوائط،)، والتي قُبل بشأنها التصالح في ظل القانون 17 لسنه 2019، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها على أن يرفق بالطلب المستندات التالية:

1 - صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2- ما يفيد بإتمام إجراءات التصالح (نموذج رقم 10 السابق صدوره).

3- نسختان من الرسومات الإنشائية والمعمارية معتمده من مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة.

4- تقرير هندسي من مهندس نقابى مدنى يفيد بأن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.

وذكر البيان أن المستندات المطلوبة للتقدم بملف التصالح هي:-

1 - صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.

2 - المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

3 - الايصال الدال على سداد رسم الفحص وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا لما تم تحديدة بالمادتين 6 و 7 من اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023.

4 - عدد 2 نسخة من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدنى أو عمارة.

5 - تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من (مكتب هندسي استشاري - مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين - أحد المراكز البحثية - كليات الهندسة) ومعتمد من نقابة المهندسين.

وفى حالة عدم تجاوز مساحة المبنى مائتى متر مربع أو لا يجاوز ارتفاعه 3 أدوار يكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين.

6 - شهادة قيد مؤمنة صادرة من نقابة المهندسين للمهندس مصدر تقرير السلامة الإنشائية أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

7 - نسخه من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة ترخيص البناء إن وجد.

8 - شهادة بتحديد جهة الولاية بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

9 - ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة.

هذا ويتم استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بنطاق مدن ومراكز المحافظة من خلال 15 مركز تكنولوجي رئيسي و 76 مركزا تكنولوجيا قروي بإجمالي 233 شباك أمامي و86 شباك خزينة.

كما يمكن التقديم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لبوابة خدمات المحليات: https://lgs.gov.eg/#/home