أسعار ورسوم جدية التصالح في مخالفات البناء بمحافظة بالمنيا

أعلنت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا أسعار ورسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، على حسب المساحة ونوع المخالفة ومكانها سواء كانت بالمدن والمناطق الصناعية أو القرى والتوابع.

أسعار ورسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

ونشرت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية في مركز أبوقرقاص بيانا حددت خلاله أسعار ورسوم جدية التصالح، حيث يُسدد رسم فحص طلب التصالح طبقا للفئات الآتية:

- مساحة 250 متر مربع.. رسوم الفحص 500 جنيها بالمدن والمناطق الصناعية، و125 في القرى والتوابع.

- مساحة أكثر من 250 متر مربع وحتى 500 متر مربع رسومها 1000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية و250 في القرى والتوابع.

- مساحة من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع رسومها 2000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية و1000 في القرى والتوابع.

- مساحة من 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع رسومها 3000 جنيه في المدن والمناطق الصناعية، و2000 في القرى والتوابع.

- مساحة من 2000 متر مربع وحتى 4000 متر مربع رسومها 4000 جنيها في المدن والمناطق الصاعية و3500 في القرى والتوابع.

- مساحة من 4000 متر مربع فأكثر رسومها 5000 جنيها في المدن والمناطق الصناعية، ونفس المبلغ في القرى والتوابع.

تقنين الأوضاع طبقا للمساحة الواردة في الطلب

كما حددت الوحدة المحلية في مركز أبوقرقاص رسوم مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للمساحة الواردة في طلب التصالح كالآتي:

- مخالفات الرسوم المعمارية والإنشائية تبلغ جدية التصالح في المدن والمناطق الصناعية 20 ألف جنيه، وفي القرى 5 آلاف جنيها.

- مخالفة تغير الاستخدام تبلغ قيمة جدية التصالح 120 ألف في المدن والمناطق الصناعية، 120 ألف جنيه في القرى.

- مخالفة الأسوار 20 ألف جنيه في المدن و5 آلاف في القرى.

-مخالفة زيادة المسطح بغرف السطح 50 ألف في المدن و12 في القري.

- مخالفة الردود 40 ألف في المدن و10 آلاف في القرى.

- مخالفة بناء السطح بالكامل 80 ألف في المدن و20 ألف في القرى.

- مخالفة البناء بدون ترخيص 250 ألف في عواصم المدن، 160 ألف في المدن، 40 ألف في القرى.