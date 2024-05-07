فتح باب التصالح في مخالفات البناء اليوم ويستمر 6 أشهر.. التفاصيل الكاملة

أكّدت وزارة التنمية المحلية فتح باب التصالح في مخالفات البناء اليوم، ويستمر التقديم لمدة 6 أشهر، وعلى المواطنين الراغبين في تقنين الوضع معرفة تفاصيل القانون واتباع الخطوات التالية للتصالح:

خطوات التصالح في مخالفات البناء:

1. توجد 3 وسائل للتقديم للتصالح على مخالفة البناء:

- 341 مركز تكنولوجي على مستوى الجمهورية تستقبل طلبات التصالح.

- يوجد تطبيق جديد متاح على الهاتف المحمول من خلال تحميل تطبيق «تصالح» من متجر Google Play (اضغط هنا).

- يمكن للمواطن التقديم للتصالح على مخالفات البناء من خلال بوابة خدمات المحليات (اضغط هنا).

2. الخطوات الأولى:

- الحصول على شهادة البيانات وملء المعلومات عن المخالفة ونوعها والمساحة وجهة الولاية وعرض الشارع.

- استطلاع رأي جهة الولاية في التصالح.

- إرفاق المستندات المطلوبة، منها: «كروكي للموقع، صورة فوتوغرافية للعقار، صورة فضائية، رأي الأملاك».

3. في حالة تجاوز قيود الارتفاع، يتم أخذ رأي وزارة الطيران.

4. تستغرق شهادة البيانات نحو 15 يومًا للانتهاء منها، بعدها يقدمها المواطن للمركز أو يرفعها بالمستندات على الموقع الإلكتروني بصور واضحة.

مستندات التصالح:

- نسختان من الرسوم المعمارية للأعمال المخالفة.

- صفة مقدم الطلب.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- شهادة قيد للمهندس.

- إقرار بصحة المستندات.

- يشترط استكمال أوراق التصالح حتى تقوم اللجان الفنية المختصة بفحص الطلبات والبت فيها.

- أي طلبات تُقدم على الإنترنت تُحال إلى المراكز التكنولوجية التابعة لها تمهيدًا لعرضها على اللجان المختصة.

رسوم التصالح:

- مع تقديم طلب التصالح، يُسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%.

- سعر متر التصالح يتراوح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع.

- في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح.

- جار العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدًا لإدخالها في التصالح.

- تقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته.

- التصالح يكون على مخالفات البناء فقط.

محظورات التصالح

- لا يوجد تصالح على تعديات حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية والجراجات.

تسهيلات التقنين

- أتاح قانون التصالح تقنين وضع مخالفات بناء لم يكن مسموح لها من قبل ومنها تعديات خط التنظيم، مخالفات المباني ذات الطراز المعماري، تجاوز قيود الارتفاع، تغيير الاستخدام، الكتل القريبة من الحيز وكل ذلك بشروط.

- الحصول على نموذج 7 في حالة سداد قيمة التصالح على أقساط.

- الحصول على نموذج 8 حال سداد قيمة التصالح دفعة واحدة ويحصل على خصم 25%.

- من حق كل من حصل على نموذح 10 وفق القانون القديم على الأعمدة والحوائط أن يصب السقف على ذات المساحة المتصالح عليها وبذات الدور.

- مخالفات البناء الصعب إزالتها، يمكن عرضها على حدة على مجلس الوزراء للبت فيها بثلاثة أضعاف سعر التصالح.