تطورات الحالة الصحية للإعلامية دنيا صلاح عبد الله بعد إصابتها بمرض نادر

تعرضت الإعلامية دنيا صلاح عبد الله، لوعكة صحية مفأجاة، خلال الأيام القليلة الماضية، وأعلنت إصابتها بمرض نادر، وهو الفيبروميالجيا «الآلم العضلي الليفي».

تطورات الحالة الصحية لدنيا صلاح عبد الله

وقالت دنيا صلاح عبد الله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها أصبحت بحالة صحية جيدة، وعادت إلى عملها مرة أخرى بورشة التمثيل، وانتهت من تصويرفيلم قصير، ووجهت الشكر لجميع زملائها والجمهور بعد السؤال عليها.

وأشارت إلى أن القصة بدأت منذ سنتين، بعد أن أكتشفت إصابتها بمرض الفيبروميالجيا؛ لأن النساء هن الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالألم الليفي العضلي من الرجال.

وأوضحت دنيا صلاح الدين، أن العديد من الأشخاص المصابين بالألم الليفي العضلي، يصابون بالصُّداع التوتُّري، واضطرابات المفصل الصدغي الفكّي، ومتلازمة القولون المتهيج، وآلام عامة في الجسم.

المرض يأتي مع تغير الفصول

وأضاف دنيا صلاح عبد الله، أن هذا المرض يأتي مع تغير الفصول، ويصيبها بإرهاق شديد أو ضغط نفسي، بينما هذة المرة كانت نوبة شديدة، فاضطرت للذهاب إلى المستشفي، لتلقي المسكنات والعلاج اللازم للمعدة.