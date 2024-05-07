«اقتصادية النواب»: الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية لم تتوقف

قال النائب عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إنَّ المجتمع الدولي يكيل بمكيالين وهناك ازدواجية في المعايير التي يتمّ التعامل بها مع القضية الفلسطينية، ففي الوقت الذي يتشدق فيه بحقوق الإنسان يتجاهل كل ما يجرى على الأراضي الفلسطينية.

التحركات المصرية منعت انزلاق المنطقة في حالة من الصراع المستمر

وأضاف القطامي في بيان له أنَّ التحركات المصرية منعت انزلاق المنطقة في حالة من الصراع المستمر والحروب وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، مشددًا على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دورًا في وقف هذه الحرب الغاشمة على قطاع غزة، وأن يكون لمجلس الأمن والأطراف المعنية دورًا حاسمًا للوصول إلى أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإلزام إسرائيل بذلك.