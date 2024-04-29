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رئيس مجلس الأمن الدولي: لا ندرس أي قرار لوقف إطلاق النار في غزة

كتب:

محمد عزالدين
09:01 م | الإثنين 29 أبريل 2024
فانيسا فرايزر

فانيسا فرايزر

قالت السفيرة فانيسا فرايزر الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، والمندوب الدائم لدولة مالطا لدى الأمم المتحدة، لا بد من احترام قرارات المجلس، مشددةً على وجود قرارات لم تنفذ بشكل ملائم، ومعترفة بأن تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ليس أمرا يسيرا.

وأضافت فرايزر، في لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»: «لا ندرس أي قرار الآن، لوقف إطلاق النار في غزة، لكن يجب الوضع في الحسبان، بأن القرار 2728 كان وقف إطلاق النار في شهر رمضان، وانتهى الشهر».

وتابعت الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي والمندوب الدائم لدولة مالطا لدى الأمم المتحدة: «الاعتراف بدولة فلسطين له أهمية كبيرة، وكانت هناك إجراءات كثيرة، وبخاصة في ظل رئاسة مالطا لمجلس الأمن، وتطلب هذا الأمر الكثير من الجهود على المستوى السياسي، وهناك تعاطف كبير، والغالبية العظمى للمجلس صوتوا للحق بالاعتراف بفلسطين، ولكن جرى استخدام حق الفيتو».

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