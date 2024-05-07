«برلمانية الوفد»: اجتياح رفح الفلسطينية له تداعيات سلبية على المنطقة والعالم

استنكر الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، الإصرار الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، رغم إعلان حركة حماس الموافقة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في مقابل إتمام صفقة لتبادل المحتجزين بين الطرفين، بالإضافة إلى زيادة حجم المساعدات التي يتمً إنفاذها يوميًا إلى القطاع، محذرًا من التداعيات السلبية لاجتياح رفح على الصعيد الإقليمي والدولي.

اجتياح رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة

وقال «الهضيبي» في بيان له، إنَّ اجتياح رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، خاصة أن المدينة الصغيرة تأوي أكثر من مليون فلسطيني نازح من مختلف مناطق القطاع، هروبًا من حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

الدولة المصرية تعمل بجد وإخلاص من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنَّ الدولة المصرية تعمل بجد وإخلاص من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأصعب الظروف الإنسانية منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، كذلك محاولة تجنيب المنطقة أي صراعات تؤثر علي أمن واستقرار المنطقة، مؤكّدًا أنَّ توتر الأوضاع في الشرق الأوسط سيكون له انعكاسات على العالم، ومن ثم فمن مصلحة جميع الأطراف إنهاء هذا الصراع للوصول إلى التهدئة.

ودعا «الهضيبي» المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والجاد لمنع إسرائيل من اجتياح رفح الفلسطينية بريًا، والتخلي تمامًا عن سيناريو تهجير الفلسطينيين قسريًا من أجل تصفية القضية الفلسطينية، والعمل على تحقيق السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.