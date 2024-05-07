الصين تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة كتب: نرمين عفيفي 11:13 ص | الثلاثاء 07 مايو 2024 الأوضاع في غزة دعت الصين إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: جهود مصرية كبيرة لإحلال تهدئة في غزة مقتل 43 جنديا إسرائيليا بنيران صديقة في غزة منذ بدء العدوان.. وهذا ما حدث لهم كاتبة صحفية: مصر بذلت جهودا كبيرة لإنهاء الحرب في غزة «الأونروا»: كارثة الجوع ستزداد سوءا في شمال قطاع غزة إذا توقف دخول الإمدادات الصين غزة بقلم نرمين عفيفي