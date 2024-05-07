ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: جهود مصرية كبيرة للوصل إلى تهدئة في غزة

قال ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن هناك جهودا مصرية كبيرة على جميع المستويات للتهدئة في قطاع غزة.

وأضاف، أن المفاوضات ما زالت جارية للوصول إلى تهدئة في غزة، مشيرا إلى أن الجمعية العامة ستنظر الجمعة المقبلة في مشروع قرار يطالب بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأوضح السفير ماجد عبد الفتاح، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من المناطق برفح الفلسطينية تعوق إيصال المساعدات الإنسانية، داعيا الولايات المتحدة لممارسة الضغوط على إسرائيل لقبول صفقة التبادل.