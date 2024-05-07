رئيس البورصة: إطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الثاني من 2024

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إنه سيتم اطلاق مؤشر الشريعة الإسلامية خلال الربع الثاني من 2024، مضيفًا أن مؤشر الشريعة الإسلامية سيضم من 30 - 40 شركة.

وأكد «الشيخ»، في تصريحات صحفية خلال احتفالية اطلاق خلال النظام الإلكتروني المستحدث الخاص لشهادات الإيداع الدولية GDR، على أن تطوير نظام التداول من أهم الملفات التي نعمل عليها الآن، من اجل التسهيل والتيسير على المتعاملين.

رئيس البورصة: قيد شركة جديدة بقطاع المقاولات في البورصة الأسبوع القادم

وأكد أن هناك شركة جديدة من المنتظر أن يتم قيدها في البورصة خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن من بين هذه الشركة بقطاع المقاولات، ومن المنتظر أن تقوم باستكمال إجراءات القيد الخاصة بها غدا الأربعاء أمام لجنة القيد، على أن يتم قيدها في البورصة الأسبوع المقبل، موضحا أن هذه الشركة سيتم قيدها في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح رئيس البورصة المصرية أن عمليات القيد في البورصة المصرية تسير بشكل جيد، وننتظر زيادة في علميات الطروحات كبيرة الحجم خلال الفترة المقبلة.

وكانت البورصة المصرية، قد أطلقت اليوم الثلاثاء، النظام الإلكتروني المستحدث لشهادات الإيداع الدولية GDR.