البورصة تطلق نظاما إلكترونيا حديثا لتداول شهادات الإيداع الدولية GDR

تطلق البورصة المصرية النظام الإلكتروني المستحدث لشهادات الإيداع الدولية GDR، اليوم الثلاثاء.

وتعرف شهادات الإيداع الدولية (Global Depository Receipts (GDRs، بأنها تلك الشهادات التي يجري إصدارها وتداولها في أكثر من سوق مالي من أسواق المال الدولية خاصة في أوروبا، وذلك وفقا لشروط ومتطلبات تلك الأسواق.

ويعمل نظام شهادات الإيداع على تحقيق زيادة ملموسة في الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الأوراق المالية المصرية، إذ أن الفكرة الأساسية في نظام شهادات الإيداع قائمة على تحقيق إمكانية عرض أوراق مالية محلية في أسواق عالمية من خلال إدراج وتداول شهادات الإيداع في البورصات العالمية، على أن تكون الأوراق المحلية محفوظة باسم بنوك الإيداع الدولية «وسيط دولي» في مصر كغطاء لشهادات الإيداع.

شهادات الإيداع بالدولار الأمريكى

وتصدر شهادات الإيداع بالدولار الأمريكى أو أي عملة يجري تداولها بالسوق الحرة في حين أن الأسهم المحلية تكون عادة بالعملة المحلية مما يلغى مخاطر سعر الصرف التي قد تواجهها الشركة المصدرة وكذلك المستثمرين الأجانب.