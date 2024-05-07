رئيس البورصة: النظام الإلكتروني لشهادات الإيداع الدولية متكامل وآمن لتسجيل العمليات

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن النظام الإلكتروني المستحدث الخاص لشهادات الإيداع الدولية GDR، عبارة عن نظام متكامل وآمن لتسجيل عمليات التداول بشكل إلكتروني، بدلا من الانظمة التقليدية.

اطلاق النظام الإكتروني المستحدث لشهادات الإيداع الدولية GDR

وأضاف «الشيخ»، خلال كلمته في احتفالية إطلاق النظام الإلكتروني المستحدث لشهادات الإيداع الدولية GDR، أنه ينقصنا أن يكون هناك ربطا مع شركة مصر المقاصة بنظام الحجز مع أمناء الحفظ والارتباط بنظام التسوية، وهو ما سيجري في المرحلة الثانية من النظام المستحدث للتداول.

وأوضح أن الانتهاء من المرحلة الثانية من نظام تداول شهادات الإيداع، وهي مرحلة مهمة جدا لتسهيل العمل على شركات السمسرة والمتعاملين بصفة عامة.

ما هي شهادات الإيداع الدولية؟

وتعرف شهادات الإيداع الدولية (Global Depository Receipts (GDRs، بأنها تلك الشهادات التي يجري إصدارها وتداولها في أكثر من سوق مالي من أسواق المال الدولية، خاصة في أوروبا، وفقا لشروط ومتطلبات تلك الأسواق.