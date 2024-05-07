«مستقبل وطن»: مصر تبذل جهودا غير مسبوقة لدعم القضية الفلسطينية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إنّ الدولة المصرية بذلت ولا تزال تبذل جهودا غير مسبوقة لدعم القضية الفلسطينية.

ورحب أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بموافقة حركة حماس على المبادرة المصرية لاتفاق الهدنة بينها وبين إسرائيل، مؤكدا أنّ الموافقة جاءت ثمرة للجهود التي بذلتها مصر وقطر للوصول إلى اتفاق يضع حدا للأوضاع المأساوية التي يواجهها الشعب الفلسطيني علي مدى الشهور الماضية.

العدوان الغاشم على قطاع غزة

وأشار عبداللطيف، إلى أنّ القيادة السياسية حريصة على إعادة الاستقرار والأمن إلى المنطقة، من خلال الدور الدبلوماسي الذي بدأ منذ اللحظة الأولى للعدوان الغاشم على قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال، وتكثف القاهرة جهودها واتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف وحل القضية.

دعم القضية الفلسطينية

وأكد أمين الشؤون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أنّ جهود مصر لم ولن تتوقف لدعم القضية الفلسطينية، مشيدا بنجاح جهود فرض هدنة إنسانية بالقطاع، ومنع أي اجتياح لإسرائيل لرفح الفلسطينية والذي سيكون له تداعيات وآثار كارثية، ما يعني أنّ هناك أكثر من مليون ونصف فلسطيني معرض لجريمة إبادة وتصفية نهائية.