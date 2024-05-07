فرص لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل بالأقصر

أعلنت وزارة العمل توفير فرص للتدريب المهني المجاني على مهن التفصيل والخياطة والتطريز وتدريب الفندقة الشاملة، بمركز التدريب المهني التابع لمديرية عمل الأقصر، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها.

تستهدف فرص التدريب القرى الأكثر احتياجًا وأُسر تكافل وكرامة، بخلاف ذوي الهمم، ويشترط السن من 18 إلى 35 سنة، وتحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين يومي الأربعاء والخميس 8 و9 مايو الجاري.

بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية

يأتي إعلان وزارة العمل في إطار بروتوكول التعاون بينها وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع لمنظمة الأمم المتحدة، في ضوء جهود المديرية لتحقيق رؤية الوزارة في إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، وإطلاق مشروع مهني 2030، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم، وضخ عمالة على أعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد من ظاهرة البطالة، لاسيما صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.

تنمية مهارات الشباب

وقال الدكتور هشام محمد عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر، إنّ هذه التدريبات المجانية تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل وتنمية مهارات الشباب على تلك المهن بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

مكان وموعد المقابلات الشخصية

وأضاف «عبدالله» في بيان اليوم، أنّ المقابلات الشخصية سوف تجرى من التاسعة 9 صباحًا حتي الواحدة ظهرا بمقر المديرية في شرق السكة الحديد، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي.

ونوه بمنح المتدرب بدل انتقال مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، على أن يمنح بعد انتهاء التدريب شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج تفيد اجتيازه للبرنامج التدريبي بنجاح تؤهله للعمل في منشآت القطاع الخاص والاستثماري.