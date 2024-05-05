براتب 6650 جنيها.. وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة الفيوم

أعلنت وزارة العمل، توافر فرص عمل للشباب والفتيات في شركات القطاع الخاص، برواتب نحو 6650 جنيهًا فضلًا عن التأمينات الطبية والاجتماعية، إذ يتم التقديم عليها من خلال مديرية العمل بالإقليم، وذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، التي تصدرها الوزارة بهدف القضاء على البطالة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة الفيوم للشباب والفتيات، فضلًا عن طريقة التقديم، وشروط الحصول على تلك الوظائف، والرواتب بالتفصيل، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وظائف الفيوم للبنات 2024

وتضمنت نشرة التوظيف النصف شهرية لشهر مايو، الإعلان عن توافر وظائف وزارة العمل بالفيوم للبنات 2024، وعددها نحو 20 وظيفة في شركة طيبة للصناعات النسيجية بمركز الفيوم.

وتحتاج الشركة إلى توظيف 5 عاملات سنجر، و10 عاملات أورلية، و5 عاملات أوفر، فيما تضمنت شروط وظائف محافظة الفيوم أن يتراوح عمر العاملة بين 18 وحتى 30 سنة، وامتلاكها خبرة تتراوح بين عام وحتى عامين، ولا يشترط الحصول على مؤهل، فيما يجري تحديد الراتب حسب المقابلة، بينما يتم التقديم من خلال المدير المسؤول عماد سمير عطية عبر الرقم «01000677682».

وظائف شركات الفيوم مايو 2024

وتضمنت قائمة وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة الفيوم، توافر نحو 120 فرصة عمل للشباب في شركة تاتش جروب للأمن والحراسة براتب يصل إلى 6650 جنيهًا، والتي يتم التقديم لها بسهولة ويسر من خلال الاتصال بالمدير المسؤول إلهام محمد عبر الرقم «01060614360».

ووفقًا لوظائف شركات الفيوم مايو 2024، فإنّها تشترط الحصول على مؤهل متوسط، وإجادة القراءة والكتابة، وألا تقل الأعمار عن 21 سنة وألا تزيد عن 55 سنة، إذ تأتي الوظائف ورواتبها كالآتي:

- مطلوب 10 مشرف أمن براتب يتراوح بين 5500 وحتى 6650 جنيها.

- مطلوب 10 مراقب كاميرات براتب يتراوح بين 3800 وحتى 4300 جنيه.

- مطلوب 100 مراقب أمن براتب يتراوح بين 4300 وحتى 5100 جنيه.