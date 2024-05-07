وزير التنمية المحلية: 25 مليار جنيه استثمارات لتحسين منظومة النظافة

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل مع وزارة البيئة، والمحافظات، على إحداث تغيير حقيقي في مستوي النظافة يشعر به المواطن، خاصة في ظل مشروعات البنية الأساسية بالمنظومة، خلال السنوات الماضية، والتي بلغت تكلفتها حوالى 25 مليار جنيه كاستثمارات للدولة المصرية، بالإضافة إلى تمويل بعض شركاء التنمية لعدد من المشروعات المرتبطة بالمنظومة في المحافظات، ضمن برامج المنظومة المختلفة.

جاء ذلك خلال ترأس وزيري التنمية المحلية والبيئة، جلسة مراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري».

خفض انبعاثات مركبات وسائل النقل العام بتكلفة 40 مليون دولار

وأشار«آمنة» إلى تعاون «التنمية المحلية» مع وزارة البيئة في المكون الثالث الخاص بخفض الانبعاثات لمركبات وسائل النقل العام، بإجمالي تكلفة 40 مليون دولار، لتحقيق الإصحاح البيئي، من خلال نموذج لإدارة متكاملة ذكية لمنظومة النقل بالقاهرة الكبرى.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية نفذت عددا من المشروعات في العديد من المحافظات، للحد من الانبعاثات وتحسين البيئة، ودعمت منظومة النقل بـ110 أتوبيسات كهربائية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، ونفذت مبادرة «100 مليون شجرة»، ويجري تنفيذ عدد من المشروعات البيئية بنطاق جميع المحافظات.

ولفت اللواء هشام آمينة، إلى تنسيق وزارته مع «البيئة»، في تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بإنشاء مصانع تدوير المخلفات ومدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة، وإغلاق المقالب العشوائية، ما يعمل على منع تراكم المخلفات بشكل عشوائي واشتعالها، وبالتالي خفض الانبعاثات الغازية.

تحسين جودة المياه

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه يجري العمل مع شركاء التنمية في مشروع تحسين جودة المياه بمصرف كيتشنر، الذي يتضمن مكون لإدارة المخلفات الصلبة، من خلال تنفيذ مشروعات إعادة تأهيل وإغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء مصانع للتدوير ومحطات وسيطة.

وأكد الوزير أن برامج الإسراع بالتنمية في المحافظات التي تتبناها وزارته، تهدف إلى إيجاد خطة تتسم بالاستدامة في قرى ومحافظات مصر، من خلال التنسيق الكامل مع وزارات الدولة المعنية.