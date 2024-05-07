«التنمية المحلية»: 125 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات في بني سويف

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسلم محافظة بني سويف اليوم الثلاثاء، المدفن الصحي الآمن بمدينة سمسطا التابعة لمركز بني سويف بعد الانتهاء من إنشائه على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 63 مليون جنيه.

ويأتي ذلك في اطار جهود وزارة التنمية المحلية لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت تماشيًا مع الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك في تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية صباح اليوم من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة.

مشروعات البنية التحتية

وأكد حرص الوزارة على المتابعة المستمرة لمشروعات المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة، التي يجرى تنفيذها حاليًا في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات أو رفع التراكمات التاريخية أو العشوائية وإغلاقها تمامًا.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المدفن الصحي الجديد بمدينة سمسطا يتضمن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح ومحاطة من الخارج بزلط ريب راب، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ومحاطة من الخارج بزلط الريب راب ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وقال اللواء هشام آمنة، إن محافظة بني سويف تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخاصة بالبنية التحتية لمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات، وتبلغ حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة بالمحافظة 125 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء بالفعل من تسليم المدفنين الصحيين بمدينتي (سنور – سمسطا) بتكلفة بلغت 41 مليون جنيه، كما تم تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة ناصر بتكلفة 21 مليون جنيه.