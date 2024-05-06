«التنمية المحلية»: مبادرة «صوتك مسموع» تلقت 798 ألف شكوى منذ انطلاقها

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا حول جهود مبادرة «صوتك مسموع» الخاصة بالوزارة للتواصل مع المواطنين واستقبال الشكاوى وفحصها والعمل على حلها، بالتعاون مع المحافظات المصرية منذ انطلاقها وحتى شهر أبريل 2024.

أهم نتائج مبادرة صوتك مسموع

وتضمن بيان وزارة التنمية المحلية، أهم نتائج مبادرة «صوتك مسموع» كما يلي:

- تلقت المبادرة منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى نهاية شهر أبريل 2024 حوالي 797.8 ألف رسالة تضمنت 128.6 ألف شكوى.

- تمّ حل 126.4 ألف شكوى منها بنسبة 98.3%، وجار حل 2171 شكوى.

- تلقت المبادرة خلال شهر أبريل الماضي فقط 4602 رسالة، منها 542 شكوى، تمّ الرد منها على 417 شكوى بنسبة 77%، وجار حل 125 شكوى.

القمامة تحتل صدارة شكاوى المواطنين خلال شهر أبريل

- شكاوى القمامة احتلت صدارة شكاوى المواطنين خلال شهر أبريل الماضي بـ186 شكوى، يليها شكاوى الإشغالات بـ139 شكوى، ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ47 شكوى، ومخالفات البناء بـ47 شكوى.

- تلقت المبادرة شكاوي عبر واتس آب 1541 رسالة خلال شهر أبريل، تضمنت 372 شكوى تمّ حل 273 شكوى منها بنسبة 73% وجار حل 99 شكوى.

- تلقت صفحة الفيس بوك للمبادرة 3 آلاف رسالة من المواطنين تضمنت 157 شكوى تم حل 136 شكوى منها بنسبة 86.6% وجار حل 21 شكوى.

- بلغ عدد متابعي الصفحة 91 ألفًا و600 ألف متابع.

- تلقت خدمة البريد الإلكتروني 61 رسالة منها 13 شكوى وتمّ حل 8 شكاوى منها.

- تلقت خدمة الخط الساخن 407 اتصالات تليفونية تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة.