«القاهرة الإخبارية»: الغارات الإسرائيلية على رفح الفلسطينية عطلت دخول المساعدات

قال مراسل القاهرة الإخبارية رمضان المطعني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، مشيرا إلى شن عدة غارات ما أدى إلى قطع كافة الإمدادات عن قطاع غزة جراء هذا الوقف المتعمد.

غارات جوية بالقرب من المخازن اللوجستية

وأضاف «المطعني»، أن هناك بعض الغارات الجوية بالقرب من المخازن اللوجستية في معبر رفح من الجانب الفلسطيني والتي تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى فساداً من حيث التدمير والتخريب للبنية التحتية في المعبر

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعى فسادًا من حيث التدمير والتخريب للبنية التحتية في المعبر، من خلال تجول جنود قوات الاحتلال والآليات والدبابات المتواجده داخل هذا المعبر من الجانب الفلسطيني، مؤكدا أن هذا ينذر بكارثة حقيقية.