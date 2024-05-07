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«القاهرة الإخبارية»: وقف العمل في الجانب الفلسطيني من معبر رفح

كتب:

منة شبانة
03:36 م | الثلاثاء 07 مايو 2024
غزة

غزة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، إيقاف العمل في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، نتيجة سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وطالبت الصحة الفلسطينية الدول التي تعهدت، وطلبت قوائم المرضى والجرحى، بالإيفاء والالتزام بتعهداتها والعمل العاجل لسفرهم، مواصلة: «لدينا قوائم سفر للجرحى والمرضى بآلاف الحالات، والآن جرى منعهم من السفر».

وأضافت أنّ وضع المرضى في مستشفيات غزة صعب جدا منذ بداية الحرب، وذلك لفقدان أدنى مقومات العلاج والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، إضافة إلى أنه جرى منع سفر الجرحى والمرضى ومرافقيهم، لتلقي العلاج خارج غزة.

 

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بقلم منة شبانة