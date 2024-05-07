مدير المستشفى الكويتي في غزة: محافظة رفح الفلسطينية تمر بكارثة صحية كبرى

قال مدير المستشفى الكويتي جنوب غزة صهيب الهمص، إن محافظة رفح الفلسطينية تمر بكارثة صحية كبيرة والمستشفى يعج بالمرضى والجرحى، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأضاف مدير المستشفى الكويتي جنوب غزة، أن كمية الطعام والأسرة والأجهزة والسولار لا تكفي لمواصلة العمل طويلا، موضحا أن المستشفى يستقبل عشرات الشهداء والجرحى وهناك صعوبات في التعامل معها لانعدام الإمكانات والمستلزمات الطبية.