الرئاسة الفلسطينية تحذر من مخاطر التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن احتلال الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري جريمة حرب يجب أن تحاسب عليها إسرائيل، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت أن يجب محاسبة جيش الاحتلال الذي يهدد بتهجير الفلسطينيين من مراكز الإيواء ويمنع موظفي الأمم المتحدة دخول قطاع غزة.

وطالبت الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح الفلسطينية وتهجير المواطنين منها.

وحذرت من مخاطر التصعيد الإسرائيلي وارتكاب مجازر في رفح الفلسطينية تهدد حياة الملايين من الفلسطينيين.