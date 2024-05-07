مشاهد من حفل تنصيب بوتين رئيسا لروسيا لولاية خامسة (فيديو)

شهدت العاصمة الروسية موسكو اليوم، مراسم حفل تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا للمرة الخامسة، في حفل بروتوكولي بعد فوزه الساحق بالانتخابات في مارس الماضي.

وجرت مراسم التنصيب وفق البروتوكول، إذ توجه الرئيس الروسي إلى الحفل من مكتبه إلى قصر الكرملين مرورا بالشرفة الحمراء للقصر إلى ساحة الكاتدرائية، وكان في استقباله جمهور غفير من المدعوين.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أنه تم دعوة نحو 2600 شخص لحضور الفعالية وفقا لـ«روسيا اليوم».

بوتين يؤدي اليمين الدستورية

أدى بوتين، اليمين الدستورية، في الكرملين، الذي ينص على: «أقسم بحماية حقوق الإنسان والمواطن وحرياته واحترام الدستور وحمايته والسيادة والاستقلال».

دراجات وطنية من طراز Aurus ترافق موكب بوتين خلال حفل التنصيب

وشهد الموكب الرئاسي خلال حفل التنصيب، وجود دراجات روسية من طراز Aurus في حدث لأول مرة خلال حفل تنصيب فيما رافقت الدراجات النارية، سيارة الليموزين الرئاسية من طراز أوروس وهي في طريقها إلى الحفل.

استعراض الفوج الرئاسي في الكرملين

حضر بوتين استعراض الفوج الرئاسي الروسي، في ساحة الكاتدرائية في الكرملين، فيما أدى العسكريون في الفوج وظيفة تمثيلية مهمة، ضمن تقليد متبع.

صدور طابع بريدي مخصص لتنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا

أصدرت شركة «بريد روسيا» الحكومية اليوم طابعا بريديا مخصصا لهذا الحدث، يحمل الطابع صورة لخريطة روسيا وراية رئيس الدولة.

بطريرك موسكو وعموم روسيا يقيم صلاة شكر بمناسبة تنصيب بوتين

توجه بوتين، بعد انتهاء فعالية التنصيب إلى كاتدرائية البشارة لحضور صلاة شكر، إذ أدى بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل، صلاة شكر بمناسبة تولي رئيس الدولة لمنصبه رسميا.