عقب تولي بوتين الرئاسة رسميا.. الحكومة الروسية تقدم استقالتها

قدمت الحكومة الروسية الحالية الاستقالة أمام الرئيس بوتين، عقب توليه منصب الرئاسة، ووقع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين على ذلك، وتم تسليم السلطة للرئيس بوتين، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء الروسي عبر تطبيق «تليجرام»، مساء اليوم الثلاثاء.

الاستقالة ضمن الإجراء منصوص عليه في القانون، إذ يستقيل مجلس الوزراء عقب تنصيب رئيس الدولة، فيما يواصل الوزراء ونواب رئيس الوزراء السابقون العمل بالنيابة، لحين يتم الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة.